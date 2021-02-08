

Проходит первое заседание группы по избирательной реформе

08.02.2021 12:27





По словам лидера партии «Мокалакееби» Алеко Элисашвили, рабочая группа в связи с избирательной реформой нацелена на проведение в стране таких выборов, которым доверяют.



«Изменения должны быть инициированы до 1 марта. Все это должно привести к заслуживающим доверия выборам, это будет одним из самых серьезных достижений и шагом вперед. Если выборы пройдут честно, это сделает страну лучше, и мы сможем сменить правительство таким образом, чтобы на следующий день не было переворотов, революций, уличных протестов. Если мы примем этот законопроект в том виде, в котором он содержится в меморандуме, это автоматически означает, что Тамар Жвания больше не будет председателем ЦИК», — отметил Элисашвили.



В настоящее время проходит первое заседание рабочей группы в связи с избирательной реформой.



Группа будет работать над подготовкой к избирательной реформе. Руководителями рабочей группы являются Шалва Папуашвили и Леван Иоселиани.



Подготовительная реформа группы основана на меморандуме, подписанном между «Грузинской мечтой» и «Мокалакееби». Согласно этому документу избирательная реформа должна проводиться фундаментально. Среди прочего должны быть изменены правила комплектования ЦИК, председатель ЦИК будет избираться по новым правилам, а также система голосования будет электронной.





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