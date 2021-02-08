

Заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви состоится 11 февраля

08.02.2021 13:23





Заседание Священного Синода Грузинской Православной церкви пройдет 11 февраля 2021 года.



О том, какие вопросы будут рассмотрены на заседании Священного Синода Грузинской Православной Церкви (ГПЦ), не сообщается.



Традиционно, Священный синод Грузинской Православной Церкви собирается два раза в год и рассматривает актуальные для ГПЦ вопросы.



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