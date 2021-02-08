Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви состоится 11 февраля


08.02.2021   13:23


Заседание Священного Синода Грузинской Православной церкви пройдет 11 февраля 2021 года.

О том, какие вопросы будут рассмотрены на заседании Священного Синода Грузинской Православной Церкви (ГПЦ), не сообщается.

Традиционно, Священный синод Грузинской Православной Церкви собирается два раза в год и рассматривает актуальные для ГПЦ вопросы.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна