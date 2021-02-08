

Партия «Лело»: пока власти Грузии спят, вакцинация уже началась в 81 стране мира

08.02.2021 13:24





Партия «Лело» призывает Министерство иностранных дел Грузии удвоить усилия по получению вакцины от коронавируса, а правительство рассмотреть возможность задействования коммерческой модели «Лело» для внедрения вакцин.



По словам Григола Гегелиа, пока правительство Грузии «спит», вакцинация уже началась в 81 стране мира и пока Грузия «ожидает своей очереди на платформе «Ковакс», многим странам удается получить вакцину благодаря правильным коммуникациям». Среди них, Гегелия назвал Украину, Сербию, Бангладеш, Израиль, Мексику и Африканский союз.



«Лело» считает важным, чтобы государство и частный сектор работали вместе для преодоления этого тяжелого кризиса.



«Мы выступили с инициативой внедрить коммерческую вакцину в Грузии. Это станет серьезным облегчением для системы здравоохранения бедной страны, поскольку это увеличит количество вакцин, которые государство должно бесплатно предоставлять наиболее уязвимым группам. Наша инициатива позволит внедрить быстрей и больше вакцин среди людей, у которых нет на это финансовых средств. Модель «Лело» более справедливая, быстрая и эффективная», — сказал Гегелия.



Он также отметил, что остается неясным, на что будет потрачена колоссальная иностранная помощь и кредиты, когда правительство не сможет использовать ни международные контакты, ни дипломатические каналы для получения вакцины.



Амиран Гамкрелидзе, глава Центра по контролю за заболеваниями, 24 января заявил, что Грузия получит 450-490 тысяч доз вакцины AstraZeneca в первом квартале 2021 года, добавив, что страна должна получить дополнительно 140,000,000 доз той же вакцины в течение года.



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