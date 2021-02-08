

Лорткипанидзе: Решение Страсбургского суда подтверждает, что Цхинвальский регион и Абхазия являются неотъемлемой частью Грузии

08.02.2021 13:28





«Решение Страсбургского суда подтверждает, что Цхинвальский регион и Абхазия являются неотъемлемой частью Грузии», — заявил министр юстиции Гоча Лорткипанидзе на совместном заседании четырех парламентских комитетов.



Отчет Гочи Лорткипанидзе касается исторической победы в Страсбургском суде 21 января.



«Решение Большой палаты, которое является окончательным и не подлежит обжалованию, подтверждает, что Цхинвальский регион и Абхазия являются неотъемлемой частью территории Грузии; в результате боевых действий Россия оккупировала Цхинвальский регион и Абхазию (т.е неотъемлемую часть Грузии), таким образом, установив эффективный контроль над этими территориями.



Во время войны в августе 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин, и эта политика России продолжается по сей день. Суд в решении использует термин «этническая чистка»; Россия как государство, осуществляющее эффективный контроль и оккупацию, несет правовую ответственность за результаты ползучей оккупации, включая действия де-факто властей, то есть за любые инциденты вдоль линии оккупации или в оккупированных регионах. Примечательно, что и в этом случае суд развил укоренившийся в практике термин и прямо назвал «эффективный контроль» — «оккупацией»;



Суд установил, что подчинение сепаратистов России, то есть контроль России, продолжалось — до, во время и после войны 2008 года;



Суд также фактически сказал, что военные преступления, предположительно, совершенные со стороны России во время активной фазы боевых действий (8-12 августа), должны были быть расследованы в соответствии с нормами международного гуманитарного права.



Суд заявил, что Россия не позволяет Грузии адекватно и эффективно расследовать события 2008 года и возможные преступления, совершенные в этот период, что делает необходимым расследование преступлений Гаагским судом, согласно его юрисдикции, и наше сотрудничество с судом», — заявил Лорткипанидзе.



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