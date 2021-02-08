|
|
|
Министр юстиции отчитался о решении Страсбургского суда на заседании четырех парламентских комитетов
08.02.2021 13:28
«Решение Страсбургского суда фундаментально образом изменило правовой и политический ландшафт урегулирования конфликта в Абхазии и Цхинвальском регионе», — заявил министр юстиции Гоча Лорткипанидзе на совместном заседании четырех парламентских комитетов.
В отчете Гочи Лорткипанидзе говорится об исторической победе в Страсбургском суде 21 января.
«Мы все заметили, что правовой и политический ландшафт урегулирования конфликта в Абхазии и Цхинвальском регионе фундаментальным образом изменился — ЕС, США и международное сообщество возлагают на Россию четкую политическую ответственность и призывает выполнить свои обязательства в связи с решением Страсбургского суда от 21 января», — заявил Лорткипанидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна