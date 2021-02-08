

Министр юстиции отчитался о решении Страсбургского суда на заседании четырех парламентских комитетов

08.02.2021 13:28





«Решение Страсбургского суда фундаментально образом изменило правовой и политический ландшафт урегулирования конфликта в Абхазии и Цхинвальском регионе», — заявил министр юстиции Гоча Лорткипанидзе на совместном заседании четырех парламентских комитетов.



В отчете Гочи Лорткипанидзе говорится об исторической победе в Страсбургском суде 21 января.



«Мы все заметили, что правовой и политический ландшафт урегулирования конфликта в Абхазии и Цхинвальском регионе фундаментальным образом изменился — ЕС, США и международное сообщество возлагают на Россию четкую политическую ответственность и призывает выполнить свои обязательства в связи с решением Страсбургского суда от 21 января», — заявил Лорткипанидзе.





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