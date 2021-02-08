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Менагаришвили: Планируется назначить Тею Цулукиани министром культуры
08.02.2021 13:28
По словам депутата от парламентского большинства Майи Менагаришвили, по имеющейся у нее информации, планируется назначить Тею Цулукиани министром культуры.
«Насколько я знаю, это планируется», — заявила Менагаришвили, отвечая на вопрос журналиста по этому поводу.
Теа Цулукиани возглавляет парламентский комитет по образованию, науке и культуре.
24 декабря прошлого года премьер-министр Грузии Георгий Гахария на парламентском заседании по вынесению вотума доверия правительству заявил, что вопрос об отделении министерства культуры много обсуждался и решение принято. Как отметил премьер-министр, этот процесс зависит от правовых процедур. По словам Гахария, он считает, что дальше февраля этот процесс не продлится.
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