

Леван Коберидзе покидает «Лело»

08.02.2021 13:44





Леван Коберидзе покидает политическое объединение «Лело для Грузии». Информацию об этом политик эксклюзивно подтвердил «IPN».



«Некоторое различие в видениях в связи с политическими позициями или шагами «Лело» началось еще с конца избирательной кампании. Все мои попытки были направлены на то, чтобы на грузинском двухполюсном политическом поле появилась новая, альтернативная сила, в противовес этой двухполюсности – реально, главное требование значительной части населения проводить «Грузинскую мечту» без возвращения «Национального движения», осталось невыполненным. Мое участие в выборах вместе с «Лело» было частью именно этой попытки. Однако, на мой взгляд, мы оказались перед другой реальностью, что обусловило окончательное решение покинуть партию», - заявил Леван Коберидзе.



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