|
|
|
Леван Коберидзе покидает «Лело»
08.02.2021 13:44
Леван Коберидзе покидает политическое объединение «Лело для Грузии». Информацию об этом политик эксклюзивно подтвердил «IPN».
«Некоторое различие в видениях в связи с политическими позициями или шагами «Лело» началось еще с конца избирательной кампании. Все мои попытки были направлены на то, чтобы на грузинском двухполюсном политическом поле появилась новая, альтернативная сила, в противовес этой двухполюсности – реально, главное требование значительной части населения проводить «Грузинскую мечту» без возвращения «Национального движения», осталось невыполненным. Мое участие в выборах вместе с «Лело» было частью именно этой попытки. Однако, на мой взгляд, мы оказались перед другой реальностью, что обусловило окончательное решение покинуть партию», - заявил Леван Коберидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна