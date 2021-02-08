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Глава Минюста Грузии: Россия больше не отказывается от выплаты компенсаций депортированным
08.02.2021 15:14
По словам министра юстиции Грузии Гочи Лорткипанидзе, Россия подключилась к рассмотрению вопроса о выплате компенсаций жертвам массовой депортации из РФ осенью 2006 года, что по его мнению является «небольшим шагом вперед».
Лорткипанидзе не исключает, что этот прогресс связан с январским решением Страсбургского суда по делу об августовской войне.
«Россия больше не отказывается платить и подключилась к процессу решения вопроса при посредничестве Совета Европы. На это могло повлиять решение от 21 января», — заявил глава Минюста Грузии.
Первый межгосударственный спор между Грузией и Россией касается массовой депортации этнических грузин из Российской Федерации осенью 2006 года. Решение по делу депортированных было объявлено Большой палатой Европейского суда по правам человека 31 января 2019 года, и Российской Федерации было предписано выплатить 10 миллионов евро компенсации в пользу Грузии.
Эта сумма должна быть распределена между жертвами массовой депортации из Российской Федерации осенью 2006 года и жертвами грубых нарушений прав человека. Несмотря на истечение срока, Россия до сих пор не выплатила компенсацию и затягивает процедуру, в том числе ставит под сомнение подлинность списка жертв, представленного грузинской стороной.
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