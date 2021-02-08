

TIG: Меморандум между партиями «Грузинская мечта» и «Граждане» вызывает много вопросов

08.02.2021 15:51





Меморандум между правящей «Грузинской мечтой» и оппозиционной партией «Граждане» вызывает много вопросов касательно комплектации избирательной администрации и комиссии. Такую оценку высказал представитель неправительственной организации (НПО) «Международная прозрачность — Грузия» (TI) Леван Натрошвили.



По его словам, пункты меморандума оставляют риск того, что избирательные комиссии останутся под влиянием одной партии.



«У нас много вопросов насчет правил комплектации избирательных комиссий и по пунктам меморандума. Мы не видим, что они решат сегодняшние проблемы. Остаются определенные риски, что избирательные комиссии останутся под влиянием одной партии, а доверие будет таким же низким, как и сегодня.

Думаем, что люди, избранные по профессиональному признаку по сегодняшней системе вновь будут избираться по критерию лояльности к правящей партии», — заявил он.



Напомним, что меморандум между партиями предполагает реформу комплектации избирательной администрации.



Если по сегодняшнему законодательству половина членов комиссий назначалась политическими партиями, то согласно меморандуму должна пройти полная профессионализация администраций. В частности, больше не будут действовать партийные квоты.



Партии смогут назначать лишь представителей, которые не будут голоса в процессе принятия решений. Например, в случае спорной процедуры в день выборов решение примут лишь назначенные по профессиональному признаку, а представители партии смогут принять участие в обсуждении.

Партия сможет назначить представителя только в том случае, если она независимо участвовала в парламентских выборах и у нее есть представитель в парламенте.



Подписавшие документ стороны и оппозиция оценивают его по-разному. В части оппозиции считают, что меморандум не улучшает, а напротив ухудшает правовое положение оппозиции в комиссиях.





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