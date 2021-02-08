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Зураб Джапаридзе обжаловал решение парламента о сохранении мандатов в Конституционном суде
08.02.2021 17:41
Безумие заставлять человека, мол работай в парламенте, хочешь ты этого или нет, — так лидер партии «Больше свободы-Гирчи» Зураб Джапаридзе оценивает решение парламента сохранить мандаты депутатов от оппозиции.
Джапаридзе обжаловал решение в Конституционном суде. В иске утверждается, что данное решение противоречит статье 39 Конституции и противоречит сути представительного органа.
«Прошло около двух месяцев с тех пор, как я написал заявление и потребовал отмены мандата. В чем парламент мне отказал. Это не просто вопрос мандата. Наряду с мандатом у меня ограничены различные права. Я не имею права заниматься чем-либо, кроме образовательной деятельности, потому что мой мандат не был отменен. Кроме того, государство требует, чтобы я подал декларацию, и в случае неподачи я сначала буду оштрафован, а затем привлечен к уголовной ответственности. Все это неконституционно, безумие заставлять человека, мол работай в парламенте, хочешь ты этого или нет», — заявил Зураб Джапаридзе.
Зураб Джапаридзе лично подал сегодня иск в Конституционный суд в Батуми.
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