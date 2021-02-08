

Саакашвили: Акции неповиновения обязательно нужно проводить в Грузии в больших масштабах

08.02.2021 19:07





Вчерашние акции неповиновения — это первые ласточки того, что обязательно нужно делать в Грузии в больших масштабах, — об этом в Facebook написал бывший президент Грузии и председатель Исполнительного комитета по реформе Украины Михеил Саакашвили.



«Если мы и в будущем создадим иллюзию, что в Грузии все еще существуют государство, государственные институты, закон, и мы должны подчиняться этим законам и государству, мы и себе лжем и практически помогаем Иванишвили похоронить наше государство до конца.



Мы все должны сказать, что любой акт неповиновения в отношении этого «государства», конечно, в рамках цивилизованности, чтобы не создавать проблем для любого другого гражданина, является не только нашим правом, но и нашим долгом, если мы хотим иметь будущее для себя и наших детей — мы хотим будущего? Мы должны заставить их смириться, что не будем платить штрафов, мы должны заставить их смириться, что не будем соблюдать ограничений, которые они сами не соблюдают. Мы не будем платить им штрафы, которые они не выписывают сами себе. Мы не будем выполнять их регуляции, которые они сами не выполняют. Мы не будем подчиняться их судам, которые будут судить только в их пользу. Мы не будем бояться ни их репрессий, в том числе ни их арестов, потому что нас становится все больше и они не могут всех поймать и всех репрессировать — мы сломаем хребет их системе, которая основана на полном беззаконии и настоящем грабеже!» — пишет Саакашвили.



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