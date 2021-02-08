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Глава МИД Грузии посетит Турцию
08.02.2021 20:05
Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани в ближайшее время посетит Турцию. Об этом в интервью Первому каналу заявил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.
По его словам, глава МИД примет участие в очередном заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Турцией и Грузией, которое состоится в Анкаре.
Посол отметил, что за последние 30 лет отношения между двумя странами были очень интенсивными: “Наши отношения развиваются, и в настоящее время мы выходим на совершенно новый уровень. Турция - наш стратегический партнер, друг и сосед".
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