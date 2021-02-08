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Минобразования Грузии опубликовало новые рекомендации для школ и родителей
08.02.2021 21:27
Министерство образования и науки Грузии публикует обновленные рекомендации для школ, в которых возобновилась очная учеба.
Школы обязаны разработать стратегию коммуникации с родителями: по электронной почте, посредством страницы школы в Facebook, смс-сообщений, программы TEAMS, а также объявлений и информационных встреч. Предполагается, что так родителей будут информировать о вопросах, связанных со спецоснащением (дезобарьеры, дезинфекционные средства, маски, бесконтактные термометры); мероприятиях по уборке; состоянии санузлов; распределении классов по сменам; расписании уроков; расписании пользования ресурс-комнатами для учеников с особыми образовательными нуждами; организации входа-выхода и передвижения учеников во дворе и в здании школы; термоскрининге; ношении масок и так далее.
Министерство призывает всех родителей выполнить следующие рекомендации:
- Измерить ребенку температуру перед выходом в школу;
- Проинформировать школу в случае температуры или других симптомов респираторного заболевания;
- Позаботиться о том, чтобы дети приходили в школу своевременно;
- В кратчайший срок забрать ребенка из школы, если при прохождении термоскрининга у него будет зафиксирована повышенная температура;
- Родители обязаны присутствовать на онлайн-встречах, организуемых школой.
- При желании учащиеся государственных школ Грузии смогут продолжать обучение дистанционно. Для этого их родители должны обратиться к администрации школы и пройти электронную регистрацию на специальном сайте Минобразования.
Педагогам, которые имеют проблемы со здоровьем и относятся к риск-группе, разрешается продолжать уроки только в режиме онлайн. Для этого педагогам необходимо представить медицинскую справку.
Если по состоянию здоровья преподаватель работает только дистанционно, администрация школы может найти ему замену для проведения занятий еще и в классах.
За школами остается право самостоятельно определять продолжительность и график уроков для разных классов и ступеней, распределять учеников по разным смена. Допустима и смешанная модель обучения, когда часть уроков проходит в классах, а часть онлайн. Одновременно при планировании такой смешанной сетки уроков школам придется учесть, что ученики 1-4 классов обязательно должны находится в классах.
В школах Грузии уже началось обязательное тестирование учителей и административного персонала. Раз в две недели проверять будут как минимум 20% сотрудников образовательных учреждений.
С 1 февраля учеба в очной форме возобновилась в школах Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави. До сих пор на дистанционном обучении остаются школьники в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. По решению властей, в этих городах занятия в классных комнатах возобновятся с 15 февраля.
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