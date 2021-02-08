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Германия, Польша и Швеция высылают 3 российских дипломатов


08.02.2021   22:49


Германия, Польша и Швеция сообщают о решении выслать по одному российскому дипломату. По их информации,это ответный шаг на высылку Россией несколько дней назад трех европейских дипломатов, которые, по утверждению МИД России, участвовали в акции протеста в поддержку Алексея Навального.

Заявления о решении синхронно распространили министерства иностранных дел всех трех стран.

По словам министра иностранных дел Швеции Анн Линде, посол России в Стокгольме был уведомлен о том, что один из сотрудников посольства РФ должен покинуть Швецию.

Об аналогичном решении объявили в МИД Германии, назвав высылку их дипломата из России необоснованной и заявив, что он выполнял свои обязанности в соответствии с Венской конвенцией и наблюдал за развитием событий в России законными средствами.

В МИД Польши же заявили, что по согласованию с Германией и Швецией признан персоной нон грата российский дипломат, сотрудник российского консульства в Познани.

5 февраля МИД РФ сообщил, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов.

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