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Зураб Джапаридзе обжаловал в Конституционном суде решение парламента о сохранении мандатов
09.02.2021 11:46
Лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе обжаловал в Конституционном суде решение парламента Грузии о сохранении мандатов.
По оценке Джапаридзе, парламент принял неконституционное решение.
«Прошло около двух месяцев, как я написал заявление и потребовал упразднения мандата, в чем парламент мне отказал. Это не просто вопрос мандата. Наряду с мандатом мне ограничены различные права, я не имею права заниматься ничем, кроме образовательной деятельности из-за того, что формально мой мандат не упразднен. Кроме того, государство требует от меня подачи декларации, и в случае неподачи я сначала буду оштрафован, а затем привлечен к уголовной ответственности — все это неконституционно, это безумие, заставлять человека работать тут, хочет он или нет» — заявил Зураб Джапаридзе.
Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, сказал, что приветствует передачу спора в Конституционный суд.
«Они не доверяют международным партнерам. Понятно, что они не верят «Грузинской мечте» и обратились в Конституционный суд, который, я уверен, скажет то же самое, поскольку есть конкретные правовые вопросы, по которым, я думаю, не может быть двух мнений . То или иное решение остается за парламентом Грузии », — сказал Мдинарадзе.
Напомним, 2 февраля парламент не удовлетворил заявления оппозиционных депутатов о прекращении их мандатов. 51 депутат остаются членами парламента.
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