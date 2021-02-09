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Гамкрелидзе: Путь к победе над пандемией проходит через несколько основных составляющих
09.02.2021 11:56
"Одна страна - Грузия, не сможет победить пандемию. Пандемию должен победить весь мир, путь к победе над пандемией проходит через несколько основных составляющих», - заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, первое - это вакцинация, которая должна охватить не менее 70% взрослого населения.
По словам Амирана Гамкрелидзе, в будущем в процесс вакцинации могут быть вовлечены и дети.
«Начались различные исследования детей, и не исключено, что в будущем дети будут вовлечены в процесс вакцинации.
Второй способ - создать противовирусный препарат прямого действия, который будет действовать на этот тип коронавируса. Сегодня их десятки, но только пять используются в клинической практике. Хочется надеяться, что к концу весны или началу лета препарат уже появится и будет доступен.
Третий путь - хорошо соблюдать превентивные меры, которые постоянно озвучивает сектор здравоохранения», - заявил Амиран Гамкрелидзе в эфире телеканала «ТВ Пирвели».
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