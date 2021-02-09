

В Батуми на т.н. рынке Хопа произошел пожар

09.02.2021 12:01





В Батуми на т.н. рынке Хопа произошел пожар. Полностью сгорело несколько секций одного магазина.



На месте были мобилизованы несколько бригад пожарно-спасательной службы.



К этому времени пожар локализован и опасность распространения огня на магазины больше не существует.



По словам директора рынка Звиада Меликадзе, причина возгорания неизвестна.



«Мы не знаем, что стало причиной пожара. Это определит следствие. Один магазин полностью сгорел, но часть товаров арендаторам удалось вынести. Конечно, ущерб для них большой», — заявил Звиад Меликадзе.



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