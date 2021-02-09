

Гамкрелидзе: Мы предложили частному сектору работать с производителями вакцин с самого начала

09.02.2021 12:18





По словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, частному сектору изначально предлагалось работать с производителями вакцины против коронавируса, чтобы привезти вакцину, но пока вакцина не продается частным компаниям.



Гамкрелидзе ответил на критику на TV Pirveli о том, что государство напрасно работает над доставкой вакцины, ожидая очереди на платформе COVAX вместо того, чтобы использовать международные связи и вести переговоры напрямую с производителями вакцин.



По словам Гамкрелидзе, он не намерен реагировать на критику, потому что «человека можно критиковать тогда, когда вы сделали для системы здравоохранения больше и знаете (тему) лучше».



«У страны есть контракт на 1,400,000 доз. Нам нужно 2,5 миллиона. Мы уже предлагали это частному сектору ранее, чтобы каждый мог работать со всеми производителями для внедрения вакцины в стране, но, к сожалению, ни Pfizer, ни Astra Zeneka, ни Moderna пока не продают (вакцины). Есть очень строгий контроль над этим и учтите, какое эмбарго налагает ЕС, на вывоз вакцины. Те, кто продают сегодня, не говоря уже о странах, являются мошенническими посредниками. Вакцина сегодня стала политическим инструментом в руках крупных держав, я не буду называть каких. Всемирная организация здравоохранения поддерживает Грузию, и именно благодаря их поддержке Грузия вошла в число четырех стран, получивших первую лимитированную Pfizer», — сказал Гамкрелидзе.



По его словам, в случае успешной работы, вакцинация в Грузии может быть завершена менее чем за 1,5 года, и это будет хороший результат, если в этом году будет вакцинировано 60% взрослого населения.



По словам Гамкрелидзе, 1,400,000 доз вакцины, которые должны быть доставлены в Грузии к 2021 году, рассчитаны на 20% населения.



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