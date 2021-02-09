

Тархнишвили: Никакой нулевой барьер делу не поможет

09.02.2021 12:37





Чем скорее «Грузинская мечта» прекратит баловство и «клоунаду», тем будет лучше для нее и для страны, - заявил журналистам член «Европейской Грузии» Леван Тархнишвили.



По его словам, изменения, анонсированные «Грузинской мечтой» в связи с избирательной реформой, носят косметический характер, и они не смогут вывести страну из кризиса, соответственно, оппозиция не примет в этом участия.



По заявлению Тархнишвили, их требования, которые предполагают в частности и проведение досрочных выборов, остаются в силе.



«Вывести из этого кризиса могут лишь фундаментальные изменения, что подразумевает новые выборы, качественно новую избирательную среду и качественно новую администрацию, а также освобождение политзаключенных и прекращение политического преследования. Если все это вместе и комплексно не будет сделано, никакой нулевой барьер, косметические изменения делу не помогут. Следовательно, ни «Европейская Грузия» и ни другие оппозиционные партии не собираются в этом участвовать, и чем скорее «Грузинская мечта» признает существующую реальность и прекратить баловство и клоунаду, тем будет лучше для нее и для страны.



Наша позиция уже зафиксирована, а почему не рассматриваются заявления, это должна объяснить обществу именно «Грузинская мечта», и сказать, когда закончится эта «клоунада». В этом смысле нам нечего говорить, наши требования все те же», - заявил Тахнишвили.



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