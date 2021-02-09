

Габуния: Вакцина Pfizer рекомендована для лиц старше 19 лет, а в случае с AstraZeneca указан возраст старше 16 лет

09.02.2021 14:48





Тем, кто перенес вирус, все равно нужна вакцина, - об этом заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния по завершении заседания координационного совета.



По ее же словам, перенесшим коронавирус три месяца назад, прививку предстоит делать во втором, третьем квартале.



Кроме того, как отметила замглавы Минздрава, в случае с детьми, на данном этапе, согласно плану вакцинации, целевая группа предполагает население старше 18 лет.



«Что касается детей, вакцина Pfizer рекомендована для лиц старше 19 лет, а в случае с AstraZeneca указан возраст старше 16 лет. Согласно нашему плану, целевая группа предполагает население старше 18 лет… Как только будут дополнительные данные об эффективности вакцины среди детей, тогда производители, предположительно, пересмотрят свои протоколы и мы уже соответственно охватим и другие возрастные группы. Пока что мы говорим о взрослом населении, согласно плану – от 19 лет и старше», - заявила Тамар Габуния.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





