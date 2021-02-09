

TI призывает парламент Грузии продолжить работу над законопроектом о создании Антикоррупционного агентства

09.02.2021 14:58





Transparency International Georgia (TI Georgia) призывает парламент Грузии продолжить работу над законопроектом о создании Агентства по борьбе с коррупцией.



Согласно заявлению организации, парламентский комитет по правовым вопросам счел нецелесообразным обсуждение парламентом 10-го созыва инициированного пакета законодательных актов по созданию Антикоррупционного агентства.



По мнению TI Georgia, такое отношение вызывает особое беспокойство в свете проблем, с которыми в настоящее время сталкивается Грузия в области антикоррупционной политики.



«31 августа парламент девятого созыва зарегистрировал инициативу депутатов Тамар Чугошвили, Тамар Хулордава, Ирине Пруидзе, Нино Гогуадзе и Димитрия Цкитишвили о создании Национального агентства по борьбе с коррупцией.



Проект пакета был разработан при активном сотрудничестве с Transparency International Georgia с целью создания институционального механизма по борьбе с коррупцией и ее предотвращения, который будет способствовать эффективному расследованию коррупции (включая коррупцию на высоком уровне), эффективному осуществлению антикоррупционной политики», — заявляют в организации.



По мнению Transparency International Georgia основными направлениями нового агентства должны стать:



Предупреждение коррупции на государственной службе;

Контроль за исполнением норм, установленных Законом Грузии «О конфликте интересов и коррупции в государственных учреждениях»;

Беспристрастное и эффективное расследование коррупционных преступлений;

Контроль за финансовой деятельностью политических партий.

«Это решение комитета указывает на отсутствие политической воли со стороны правящей партии предпринять значительные шаги по совершенствованию антикоррупционного законодательства и практики страны, а также по созданию эффективной системы противодействия коррупции», — говорится в заявлении TI.



Организация говорит о необходимости создания эффективного антикоррупционного органа и заявляет, что на практике еженедельно публикует материалы о предполагаемой причастности высокопоставленных чиновников к коррупции, что в большинстве случаев не приводит к эффективному расследованию и, следовательно, многие подобные случаи остаются без ответа.

Кроме того, отмечают в TI, позиция Грузии в индексе коррумпированности не улучшилось в течение многих лет из — за приостановки антикоррупционных реформ.



«Исходя из вышеизложенного, мы призываем парламент Грузии продолжить работу над этой законодательной инициативой, принятие которой поможет решить проблемы коррупции в Грузии и станет важным шагом на пути к созданию эффективной системы противодействия коррупции в стране», — указано в обращении.



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