

Премьер Грузии назначил новых государственных поверенных в четырех регионах

09.02.2021 16:05





Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария назначил новых государственных поверенных в четырех регионах.



Согласно решению главы правительства, Гиоргий Сахокия, который был заместителем главы администрации правительства Грузии, займет должность государственного поверенного в регионе Гурия.



Мамука Сагареишвили назначен государственным представителем в регионе Шида Картли. Мамука Сагареишвили работал на различных должностях в министерстве внутренних дел с 2005 года.



Пармен Маргвелидзе будет государственным поверенным в Рача-Лечхуми-Квемо Сванети. Пармен Маргвелидзе, который уже был государственным поверенным в регионе в 2013-2017 годах, имеет опыт работы на государственной службе. В течение ряда лет он занимал различные должности в Службе доходов.



Давид Нозадзе в разное время работал в Национальном агентстве исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы и пробации, в том числе исполнял обязанности руководителя агентства, был руководителем Тбилисского бюро пробации агентства, юристом агентства. В 2004-2010 годах работал в частном секторе.



В Шида Картли, Рача-Лечхуми и Мцхета Мтианети должности государственных попечителей были вакантными.



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