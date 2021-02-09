

Анна Нацвлишвили призывает правительство к прозрачности в вопросах вакцинации

09.02.2021 16:57

СОВА



В связи с предстоящей в Грузии вакцинацией от COVID-19 по-прежнему много вопросов. Подозрительным оппозиции кажется тот факт, что информацию власти выдают порционно.



Сегодня, 9 февраля один из лидеров партии «Лело для Грузии» Анна Нацвлишвили призвала правительство обнародовать всю имеющуюся в связи с вакцинацией информацию. По словам Нацвлишвили, если власти попытаются ее скрыть, партия обратится в суд.



«Сегодня я хотела бы обратиться к властям и призвать к соблюдению закона в связи с конкретным вопросом. Требую публикации всей официальной переписки относительно вакцины, обнародования того, что было сделано каждым соответствующим ведомством, какая официальная переписка велась с соответствующими агентствами за рубежом для того, чтобы сегодня или через месяц у нас появилось соответствующее количество доз вакцины», — заявила политик и добавила: локдаун нельзя называть управлением пандемии.



Оппозиционеру ответила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, сообщившая, что к подобной скрытности власти обязывает договор с COVAX и производителями вакцин.



«Часть информации, которая у нас есть по контракту с Covax и договорами с производителями, является конфиденциальной в соответствии с условиями соглашения о неразглашении. Общедоступная часть будет передана Министерством здравоохранения всем заинтересованным сторонам» — сказала Тамар Габуния.



Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе призвал не политизировать вопрос вакцинации и объединиться против общей проблемы. По его словам, общественность должна проявить солидарность.



«Сегодня не то, что в Грузии, во всем мире эта пандемия стала политизированной, особенно вакцинация < > Вакцинация стала политическим оружием, особенно в руках могущественных государств. Вы знаете, что я избегаю любой политики, в данном случае смотрю на вопрос с медицинской точки зрения», — сказал Гамкарелидзе.



Согласно Минздраву, первую партию вакцины Pfizer германо-американского производства Грузия получит во второй половине февраля. Сообщалось, что это будут 29 250 доз, предназначенные примерно для 14,5 тысяч человек. В начале марта в Грузии ждут 180-300 тысяч доз препарата AstraZeneca. План вакцинации предполагает в первую очередь привить население старше 18-ти лет.



«Что касается детей, вакцина Pfizer рекомендована для лиц старше 19 лет, а в случае с AstraZeneca указан возраст старше 16 лет. Согласно нашему плану, целевая группа предполагает население старше 18 лет < > Как только будут дополнительные данные об эффективности вакцины среди детей, тогда производители, предположительно, пересмотрят свои протоколы и мы уже соответственно охватим и другие возрастные группы. Пока что мы говорим о взрослом населении, согласно плану – от 19 лет и старше», — сообщила после сегодняшнего заседания Межведомственного координационного совета Тамар Габуния.



При этом, она подчеркнула: основной проблемой на сегодняшний день является нежелание почти половины граждан Грузии делать прививку.



«Недоверие к вакцине – это одна из первых проблем, с которой сталкиваются все страны. Показатель населения, которое надеется, что вакцина – это выход и выражает готовность привиться, приблизительно колеблется в пределах 40-47 процентов. Сорок процентов – это тот результат, который желателен, однако в первом сегменте мы сначала работаем с сотрудниками сферы здравоохранения. И там тоже этот показатель не стопроцентный, но мы начнем процесс вакцинации, и параллельно этому будет вестись информационная кампания, мы надеемся, что со временем больше людей начнет относиться к этому положительно», — отметила она.



Этапы вакцинации и целевые группы населения:



Работники сферы здравоохранения: общее количество – 71 415, охват вакцинации в пределах группы – 65%;

Бенефициары и персонал учреждений длительного ухода: общее количество – 2 600, охват – 60%;

Население старше 75 лет: общая численность – 226 800, охват – 60%;

Население в возрасте 64-74 лет: общее количество – 329 183, охват – 60%;

Поставщики базовых услуг: общее количество – 180 373, охват – 60%;

Население в возрасте 55-64 лет: общее количество – 478 400, охват – 60%;

Лица в возрасте 18-54 года с хроническими заболеваниями: общее количество – 89 400, охват – 60%;

Другие группы населения: общее количество – 1 434 567, охват – 60%.

С учетом охвата целевых групп, предполагается, что в общей сложности будет вакцинировано 1 700 000 человек. Вместе с тем, согласно плану, для достижения поставленной цели в 2021 году стране потребуется 3 979 300 доз вакцины (с учетом установленных потерь при иммунизации).



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