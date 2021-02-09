

Сопредседатели ПАСЕ о вынесенном в отношении Зазы Гахеладзе приговоре

09.02.2021 17:30





Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам мониторинга Грузии Титус Корлатеан (Румыния) и Клод Керн (Франция) выражают глубокую обеспокоенность в связи с незаконным приговором, вынесенным т.н. судом оккупированного Цхинвали в отношении гражданина Грузии Зазы Гахеладзе, который предполагает его лишение свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев.



«Это незаконное решение, вынесенное незаконным судом. Мы призываем к немедленному освобождению г-на Зазы Гахеладзе. В этой связи мы хотим подчеркнуть ответственность России, как страны, под контролем которой находится грузинский регион - Южная Осетия, как это указывается в постановлении Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года», - говорится в заявлении содокладчиков ПАСЕ по вопросам мониторинга Грузии.



Титус Корлатеан и Клод Керн еще раз подтверждают полную поддержу ПАСЕ суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.



Для справки, т.н. Верховный суд оккупированного Цхинвали приговорил гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Гахеладзе признан виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 Уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).



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