

Более 80 депутатов Европарламента требуют отставки Жозепа Борреля из-за визита в Москву

09.02.2021 17:44





Более 80 депутатов Европарламента требуют отставки Жозепа Борреля из-за визита в Москву. В открытом письме депутаты Европарламента назвали визит главы внешнеполитического ведомства ЕС в Россию «унизительным».



«Во время своего визита г-н Боррель не защищал интересы Евросоюза», — говорится в письме депутатов Европарламента президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.



Авторы письма считают, что Боррель «серьезно повредил репутации Евросоюза», приехав в Москву.



«По нашему мнению, Еврокомиссия должна принять меры, если сам г-н Боррель не уйдет в отставку», — говорится в письме.



Напомним, 4 февраля в Москву прибыл верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На совместной пресс-конференции Лавров назвал ЕС «ненадежным партнером». В ходе этого же визита стало известно, что Россия высылает трех европейских дипломатов. Причиной тому стало присутствие дипломатов на антиправительственных митингах.



О визите в Москву глава внешнеполитического ведомства ЕС расскажет в ходе запланированных сегодня дебатов в Европарламенте.













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