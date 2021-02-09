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Послу Украины в Грузии мешают призывы Саакашвили в налаживании стратегического партнерства с Тбилиси


09.02.2021   20:30


«Естественно, как у конкретного лица, у него есть право для выражения, но сейчас, когда ситуация с парламентскими выборами более или менее урегулирована и акцент делается на очень важные вопросы, призывы к неповиновению и незаконным манифестациям нам не особо помогут», — заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов в связи с заявлением Михеила Саакашвили.

По его словам, к сожалению, призывы Михеила Саакашвили не помогают с точки зрения развития атмосферы доверия и стратегического партнерства.

Как пояснил Долгов, он надеется, что конкретное мнение одного конкретного лица — гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии — не повредит дружбе между двумя странами.

«Нам нужна сильная и единая Грузия как стратегический партнер. Это наш общий интерес и стремление быть сильными и надежными друг для друга», — отметил Игорь Долгов на встрече с директором политического департамента Георгием Закарашвили.

Бывший президент Грузии, председатель исполкома Совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что в Грузии оппозиции нужно проводить широкомасштабные акты неповиновения.

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