

Грузия продолжает выполнение амбициозного Соглашения об ассоциации с ЕС - МИД

09.02.2021 20:41





Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности опубликовали ежегодный отчет о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации в течение 2020 года, который детально отражает реформы, осуществленные в стране по ряду направлений.



Документ заключает, что несмотря на кризис пандемии COVID-19, Грузия неуклонно следует избранному европейскому пути. В отчете отмечается, что страна успешно продолжала выполнять свои обязательства по Соглашению об ассоциации, включая сближение с законодательством ЕС и внедрение европейских стандартов в области прав человека.



ЕС подтверждает свою решительную поддержку территориальной целостности страны в пределах ее международно признанных границ и говорит о своем активном участии в процессе урегулирования конфликта.



В отчете идет речь о государственных реформах в ряде сфер, включая укрепление демократии и избирательного права, прав человека, правосудие, борьбу с коррупцией и организованной преступностью, управление границами, защиту персональных данных, государственное управление, экономическое развитие и торговлю, а также политику конкуренции, региональное развитие и децентрализацию, здравоохранение, сельское хозяйство, статистику, финансовый сектор, защиту окружающей среды, образование, молодежь и инновации, транспорт и энергетику.



В отчете Грузия представлена ​​как одна из самых успешных стран с точки зрения участия в образовательных программах ЕС — Грузия входит в десятку лучших стран в рамках Erasmus +.



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