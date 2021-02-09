

Азербайджан и Грузия ведут переговоры по управлению вод реки Кура

09.02.2021 21:12





В настоящее время с грузинской стороной проводятся переговоры по решению вопросов, связанных с распределением и управлением вод реки Кура.



Об этом в передаче "Час эксперта" сказал завотделом управления водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Муталлим Абдулгасанов, сообщает во вторник Trend.



По его словам, в связи с этим вопросом проводится работа над подготовкой проекта соглашения с Грузией: "Стараемся завершить работы, проводимые с Грузией по подготовке этого проекта, и продолжить сотрудничество с Турцией".



Завотделом отметил, что сейчас уровень воды в Мингячевирском водохранилище на 1м 16 см выше прошлогоднего: "В сравнении с прошлым годом в рамках регулирования вод в Мингячевире была сделана экономия. В ближайшие месяцы - весной в Куре повысится уровень воды, что позволит собрать дополнительный объем воды".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





