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Азербайджан и Грузия ведут переговоры по управлению вод реки Кура


09.02.2021   21:12


В настоящее время с грузинской стороной проводятся переговоры по решению вопросов, связанных с распределением и управлением вод реки Кура.

Об этом в передаче "Час эксперта" сказал завотделом управления водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Муталлим Абдулгасанов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в связи с этим вопросом проводится работа над подготовкой проекта соглашения с Грузией: "Стараемся завершить работы, проводимые с Грузией по подготовке этого проекта, и продолжить сотрудничество с Турцией".

Завотделом отметил, что сейчас уровень воды в Мингячевирском водохранилище на 1м 16 см выше прошлогоднего: "В сравнении с прошлым годом в рамках регулирования вод в Мингячевире была сделана экономия. В ближайшие месяцы - весной в Куре повысится уровень воды, что позволит собрать дополнительный объем воды".

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