|
|
|
Азербайджан и Грузия обсудили совместное строительство КПП
09.02.2021 21:29
Министр финансов Грузии Иване Мачавариани встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым. Об этом сообщили в Министерстве финансов Грузии.
Стороны обсудили сотрудничество двух стран как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
И. Мачавариани отметил, что Азербайджан – стратегический партнер Грузии, две страны, между которыми имеются образцовые дружеские отношения, разделяют общие экономические и геополитические интересы.
На встрече была отмечена важность партнерства в торгово-экономической, транзитно-транспортной сфере.
Особе внимание было уделено проекту совместного строительства КПП. За счет проекта процедуры пересечения границы будут значительно ускорены и упрощены, а также будут укреплены транспортные и торговые связи между двумя странами.
Было отмечено, что имеются возможности для дальнейшего расширения информационного обмена между соответствующими госструктурами двух партнерских стран, повышения эффективности таможенных процедур.
В ходе беседы также был затронут вопрос координации деятельности таможенных органов в условиях пандемии, было отмечено, что это может обеспечить бесперебойные поставки продукции не только между двумя странами, но и в регионе в целом.
Стороны выразили надежду на уменьшение влияния пандемии COVID-19 на экономику стран. Затем министр финансов пожелал послу Азербайджана успехов в деятельности и выразил готовность к сотрудничеству.
Во встрече также приняли участие заместитель министра финансов Лаша Хуцишвили, начальник налоговой службы Леван Какава и глава таможенного управления Мамука Джангулашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна