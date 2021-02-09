

Поэтапная отмена ограничений продолжится в рамках сохранения 4% показателя инфицирования

09.02.2021 21:58





На заседании Межведомственного координационного совета было отмечено, что важно, чтобы каждый шаг, предпринимаемый для снятия ограничений, был осторожным, разумным и устойчивым, чтобы это не оказало негативного влияния на эпидемиологическую ситуацию и не вызвало необходимость к введению вновь снятых ограничений. Соответственно, согласно решению совета, поэтапная отмена ограничений продолжится в случае сохранения 4% показателя инфицирования.



Еще раз была подчеркнута важность правильного использования маски и соблюдения социальной дистанции. Было отмечено, что максимальное использование масок, интенсивное тестирование и вакцинация — это комбинация наиболее важных мер, которые помогут экономике открыться, быстро восстановиться и как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Кроме того, сочетание этих мер позволит стране пережить летний туристический сезон и принимать иностранных гостей в безопасных условиях, что обеспечит дополнительный кислород экономике.



Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.





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