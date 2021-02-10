

Минздрав Грузии утвердит спецпротокол для вакцинации

10.02.2021 11:55





Министерство здравоохранения Грузии намерено утвердить протокол для оценки аллергической реакции в процессе вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.



Протокол оценки и превенции аллергических реакций подготовлен группой экспертов-аллергологов. Документ детально определит вопросы, которые должны быть заданы вакцинирующемуся, чтобы предотвратить тяжелую аллергическую реакцию.



По словам Габуния, соответствующий тренинг пройдут все медучреждения, которые примут участие в программе вакцинации. А для широкой общественности информацию распространит Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.



При этом в Минздраве отмечают, что для вакцин Pfizer и AstraZeneca, которые Грузия рассчитывает получить, будут разработаны отличающиеся информационные пакеты.



«В большинстве случаев тяжелых аллергических реакций на вакцину не ожидается. Возможно, будет зафиксирован один случай на миллион. За последнее время практически не было зафиксировано такого случая, но для обеспечения готовности все это должно быть выполнено», — отметила Габуния.



Для проведения вакцинации американо-немецким препаратом Pfizer в Грузии к этому времени готовы девять учреждений. В них проведение тренингов начнется уже на этой неделе. Минздрав намерен подобрать всего около 15 медицинских учреждений для вакцинации. Всего Грузия рассчитывает получить около 30 тысяч доз этой вакцины.



Чиновница также заявила, что нет проблем и с доставкой вакцины AstraZeneca — препарат должны ввезти в Грузию в феврале-марте. При этом она прокомментировала сообщения о том, что вакцина этой компании не эффективна для пациентов старше 65 лет. Она не исключила, что если эти подозрения будут доказаны, будет поставлен вопрос замены AstraZeneca другой вакциной в определенных возрастных группах.



При этом она отметила, что утверждения о неэффективности AstraZeneca пока не получили официального подтверждения.



«У нас будет возможность выбора — со второго-третьего квартала есть несколько новых вакцин, с подтвержденной высокой эффективностью и их использование можно рассмотреть в тех возрастных группах, где использование AstraZeneca может быть нецелесообразным», — сказала Габуния.



Чиновница еще раз пояснила, что вакцина нужна и тем людям, которые уже перенесли коронавирус, однако прививаться можно через три месяца после того, как был подтвержден коронавирус. Таким образом, тем, кто перенес вирус три месяца назад, придется делать прививку во втором или третьем квартале года.



Что касается детей, то вакцинации подлежат лица старше 18 лет. Вакцина Pfizer рекомендована для тех, кто старше 19 лет, а AstraZeneca — старше 16 лет.



Габуния подтвердила, что последние данные выявляемости новых случаев свидетельствуют о явной тенденции стабилизации эпидемии в Грузии. Кроме того, клиническая инфраструктура не перегружена из-за большого количества пациентов.



Согласно опросам, от 40% до 47% жителей Грузии готовы привиться от коронавируса. Недоверие к вакцине — одна из важных проблем в мире, с которой сталкиваются во всех странах, сказала Габуния. Она уточнила, что даже среди медиков показатель желающих вакцинироваться не составляет 100%.



По ее словам, информационная кампания станет более активной после того, как процесс вакцинации начнется на практике — с конца февраля.



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