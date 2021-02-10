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Президент Евросовета намерен посетить Грузию
10.02.2021 12:05
Президент Европейского совета Шарль Мишель планирует посетить Грузию и Украину в марте. Информацию об этом украинские СМИ распространяют со ссылкой на представителя Шарля Мишеля.
Как сообщает издание «Украинская правда», после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем Шарль Мишель объявил о своем визите в Украину.
После этого представитель президента Европейского совета пояснил, что Шарль Мишель посетит Украину и Грузию в марте, чтобы подтвердить поддержку этих двух стран со стороны Евросоюза.
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