

Отчет Еврокомиссии о Грузии

10.02.2021 12:51

СОВА



«Грузия стабильно продолжала двигаться по европейскому пути, в том числе в условиях вызовов, связанных с пандемией коронавируса», — говорится в самом начале отчета Еврокомиссии и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Согласно основным выводам документа, страна остается приверженной выполнению соглашения об ассоциации. И в рамках этого намерения продолжает сближение с законодательством ЕС, а также внедрение европейских стандартов в области прав человека.



В отчете идет речь о государственных реформах в ряде сфер, включая укрепление демократии и избирательного права, прав человека, правосудия, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, экономического развития и торговли, здравоохранения, сельского хозяйства, образования и пр.



Однако в заключительно части доклада отмечены два важных пункта: Тбилиси должен продолжать прилагать усилия по укреплению системы правосудия и работать над существующей в стране политической поляризацией.



О правосудии



Грузия должна придерживаться высоких этических стандартов в вопросах системы правосудия, отмечается в докладе, а отдельно упоминается процедура избрания судей в Верховный суд.



«Важно как можно скорее привести процесс отбора судей Верховного суда в соответствие с европейскими стандартами, чтобы другие судьи не назначались Верховный суд на основании существующей правовой базы. По-прежнему остается приоритетом дальнейшая реформа Высшего совета юстиции < > Обеспечение независимости и подотчетности суда по-прежнему остается главным вызовом. Важно, чтобы процедура отбора судей Верховного суда полностью соответствовала рекомендациям Венецианской комиссии и была проведена прозрачно, до начала следующего назначения», — читаем в отчете.



В части доклада, посвященной системе правосудия, свободе и безопасности, говорится о вызовах, связанных с беспристрастностью и подотчетностью. Вспомнили в Евросоюзе и о поправках в закон «Об общих судах», который был принят парламентом до получения рекомендаций Венецианской комиссии.



«30 сентября парламент принял дополнительные законодательные изменения, касающиеся процесса назначения судей Верховного суда. Парламент не стал дожидаться публикации заключения Венецианской комиссии о том, соответствует ли проект поправок рекомендациям Венецианской комиссии, несмотря на то, что он запросил этот отчет после второго чтения. В срочном заключении Венецианской комиссии от 8 октября говорится, что изменения идут в правильном направлении, что каждое голосование должно сопровождаться публичным письменным обоснованием. Весте с тем, Венецианская комиссия призывала раскрывать личности голосующих членов Высшего совета юстиции. Отмечалось, что это обеспечит основу для эффективного механизма обжалования и усиления общественного контроля над отдельными членами Высшего совета. Кроме того, Венецианская комиссия отмечала, что измененное законодательство не предусматривает повторной и окончательной апелляции второго решения Высшего совета юстиции и что необходим механизм приостановления процедуры до того, как Верховный суд вынесет окончательное решение».



Напомним, факт принятия поправок в закон «Об общих судах» до получения заключения Венецианской комиссии, в ЕС жестко раскритиковали. В сообщении, опубликованном на сайте Службы внешних связей Евросоюза отмечалось, что этим поступком Тбилиси упустил возможность повысить доверие общественности к процессу отбора судей в Верховный суд.







О политической поляризации



В отчете Еврокомиссии еще раз напомнили о необходимости принятия инклюзивного политического соглашения, которое бы позволило партии власти и оппозиции приступить к совместной работе в парламенте. Помимо политической, в докладе отмечена и медиа поляризация.



«Несмотря на в целом конкурентную среду, в которой проходили выборы, имелся ряд недостатков, которые подорвали доверие к процессу, поскольку оппозиционные партии бойкотировали первые заседания < > Создавшаяся после парламентских выборов обстановка показывает необходимость дальнейшей демократической консолидации, в том числе учет окончательных рекомендаций OSCE/ODIHR, посредством инклюзивного диалога и своевременных местных выборов в октябре 2021 года. В краткосрочном периоде необходимо инклюзивное политическое соглашение между большинством и оппозиционным партиями, чтобы можно было работать в парламенте над повесткой дня важных реформ. В общем, урегулирование поляризации в грузинской политике и медиа по-прежнему остается приоритетом», — написано в отчете.







Грузия подписала соглашение об Ассоциации с ЕС 24 июня 2014-го года, ратифицировано оно было в 2016-м. Документ вывел Тбилиси на новый уровень отношений с Евросоюзом, впрочем, Грузии, как кандидату на членство необходимо соответствовать европейским ценностям и осуществлять соответствующие реформы. Оценка проделанной работы происходит ежегодно.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





