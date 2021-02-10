

Правительство Грузии увеличило возможности компенсаций по безработице

10.02.2021 14:17









Согласно поправке к постановлению правительства, если человек был принят на работу в 2020 году в качестве члена участковой избирательной комиссии и в этот период ему была выписана заработная плата из Центральной избирательной комиссии, то это обстоятельство больше не служит причиной ограничения в получении компенсации.



Изменение коснулось и тех лиц, которые не могли подать заявления из-за ликвидации юридического лица либо смерти работодателя. В таком случае, чтобы получить компенсацию, наемное лицо также может обратиться в налоговую службу. Заявки можно подавать до 22 февраля по следующему адресу:



https://eservices.rs.ge/Login.aspx?redirect_url=https://eservices.rs.ge/Login.aspx



На сегодняшний день в базе Налоговой службы зарегистрировано 11 900 текущих заявок для получения компенсации в размере 200 лари.



Это уже второй этап выдачи помощи гражданам, оставшимся без работы во время пандемии. На первом этапе пособия по безработице получили более 117,8 тысячи граждан.



Компенсация в размере 200 лари (около 60 долларов) полагается официально трудоустроенным или находящимся в декрете, если они работали минимум два месяца в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период действия ограничений с ноября 2020 года по февраль 2021 остались без официального дохода в течение одного или более месяцев.



По состоянию на 28 января 2021 года компенсация была зачислена 106 080 потерявшим доход гражданам. Всего было зарегистрировано 161 289 претендентов на государственную помощь.

Правительство Грузии расширило круг граждан, которые могут получить пособие по безработице.Согласно поправке к постановлению правительства, если человек был принят на работу в 2020 году в качестве члена участковой избирательной комиссии и в этот период ему была выписана заработная плата из Центральной избирательной комиссии, то это обстоятельство больше не служит причиной ограничения в получении компенсации.Изменение коснулось и тех лиц, которые не могли подать заявления из-за ликвидации юридического лица либо смерти работодателя. В таком случае, чтобы получить компенсацию, наемное лицо также может обратиться в налоговую службу. Заявки можно подавать до 22 февраля по следующему адресу:На сегодняшний день в базе Налоговой службы зарегистрировано 11 900 текущих заявок для получения компенсации в размере 200 лари.Это уже второй этап выдачи помощи гражданам, оставшимся без работы во время пандемии. На первом этапе пособия по безработице получили более 117,8 тысячи граждан.Компенсация в размере 200 лари (около 60 долларов) полагается официально трудоустроенным или находящимся в декрете, если они работали минимум два месяца в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период действия ограничений с ноября 2020 года по февраль 2021 остались без официального дохода в течение одного или более месяцев.По состоянию на 28 января 2021 года компенсация была зачислена 106 080 потерявшим доход гражданам. Всего было зарегистрировано 161 289 претендентов на государственную помощь.



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