|
|
|
Правительство Грузии увеличило возможности компенсаций по безработице
10.02.2021 14:17
Правительство Грузии расширило круг граждан, которые могут получить пособие по безработице.
Согласно поправке к постановлению правительства, если человек был принят на работу в 2020 году в качестве члена участковой избирательной комиссии и в этот период ему была выписана заработная плата из Центральной избирательной комиссии, то это обстоятельство больше не служит причиной ограничения в получении компенсации.
Изменение коснулось и тех лиц, которые не могли подать заявления из-за ликвидации юридического лица либо смерти работодателя. В таком случае, чтобы получить компенсацию, наемное лицо также может обратиться в налоговую службу. Заявки можно подавать до 22 февраля по следующему адресу:
https://eservices.rs.ge/Login.aspx?redirect_url=https://eservices.rs.ge/Login.aspx
На сегодняшний день в базе Налоговой службы зарегистрировано 11 900 текущих заявок для получения компенсации в размере 200 лари.
Это уже второй этап выдачи помощи гражданам, оставшимся без работы во время пандемии. На первом этапе пособия по безработице получили более 117,8 тысячи граждан.
Компенсация в размере 200 лари (около 60 долларов) полагается официально трудоустроенным или находящимся в декрете, если они работали минимум два месяца в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период действия ограничений с ноября 2020 года по февраль 2021 остались без официального дохода в течение одного или более месяцев.
По состоянию на 28 января 2021 года компенсация была зачислена 106 080 потерявшим доход гражданам. Всего было зарегистрировано 161 289 претендентов на государственную помощь.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна