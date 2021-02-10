

Давид Бакрадзе: В «Европейской Грузии» ведутся обсуждения структурных изменений

10.02.2021 14:25





Лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе подтверждает, что в партии идут структурные изменения.

Как сообщил Бакрадзе журналистам, до конца недели общественности станет известно о решениях, связанных с текущими процессами в партии, персональных и кадровых решения.



По его словам, внутрипартийные процессы не меняют общего оппозиционного решения бойкотировать парламент.



«Политическая партия, как и любой живой организм, постоянно нуждается в обновлении. Сегодня настроение общества очень четкое, оно ожидает новостей, нового видения и обновления не только от «Европейской Грузии», но и от всего оппозиционного спектра. Исходя из этого, в «Европейской Грузии» также идет обсуждение, какого типа структурные изменения должны произойти в партии и какими должны быть планы на будущее. Это обсуждение пока продолжается. Поэтому сегодня я не могу подтвердить никакое решение о персональных или кадровых решениях. В ближайшие дни, до конца недели, общественность будет знать все детали, в том числе в связи с личными решениями, но то, что сегодня я могу подчеркнуть, что какими бы ни были внутрипартийные перестановки, они не повлияют на общее позиционирование и задачи оппозиции. В частности, я имею в виду текущую борьбу оппозиции, бойкот парламента и заявления, написанные в знак невхождения в парламент. Никакое внутрипартийное перераспределение не может оказать влияние и изменить этот принципиальный вопрос. Бойкот останется в силе. «Европейская Грузия» останется на оппозиционном фланге», - заявил Бакрадзе.





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