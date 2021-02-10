

Мэр Тбилиси: у Дворца спорта вместо бараков будет обустроен сквер

10.02.2021 16:18





В Тбилиси на территории расположенной рядом с Дворцом спорта вместо бараков будет разбит сквер. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Градоначальник отметил, что мэрия договорилась с владельцами бараков. Они будут обеспечены жильем на другой территории. Территория размером в 1500 квадратных метров перейдет в собственность муниципалитета.



«Мы начинаем снос этих бараков. На этом месте будет построен маленький сквер. У местных будет возможность погулять с детьми. Сейчас там нет сквера, нет парка. Даже тротуара нет, чтобы люди могли нормально пройти. Есть лишь спутанные пути, что представляет проблему. Соответственно, это конкретное место будет использовано для сквера, чтобы живущие там люди могли отдохнуть, расслабиться и так далее. На этой конкретной территории корпус построить не выйдет», — объяснил Каладзе и добавил, что проектом займется Управление района Сабуртало.



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