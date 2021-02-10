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МИД Украины называет бездоказательными обвинения Саакашвили в адрес украинского посла
10.02.2021 16:28
В Министерстве иностранных дел заявили, что у обвинений экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова нет доказательств.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД, сообщает "Европейская правда".
"У обвинений в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова нет никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя. Украинская дипломатия не станет отвлекаться на них и продолжит эффективно противодействовать российской гибридной агрессии, мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров и успешно защищать права соотечественников за рубежом", - говорится в комментарии.
В МИД также предостерегли граждан Украины, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружеском иностранном государстве Грузии.
"Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене", - отметили в ведомстве.
Как сообщалось, Михеил Саакашвили обвинил посла Украины в Грузии Игоря Долгова в преследовании антиукраинских интересов, назвав его взяточником и коррумпированным чиновником.
9 февраля Игорь Долгов встретился в Министерстве иностранных дел Грузии, которая была посвящена призывам Саакашвили к своим сторонникам к неповиновению грузинской власти.
Долгов заявил, что призывы бывшего президента Грузии не помогают развивать атмосферу доверия между двумя странами, двусторонние отношения и стратегическое партнерство.
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