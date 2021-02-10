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Министр внутренних дел Грузии встретился с послом США
10.02.2021 17:41
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан.
Как сообщает пресс-служба МВД, стороны обсудили проекты, реализуемые в министерстве при поддержке США. На встрече была подчеркнута важность совместных мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и организованной преступностью. Стороны особо подчеркнули важность стратегического партнерства между Грузией и США.
Министр Вахтанг Гомелаури выразил благодарность правительству США за помощь, оказанную в деле развития ведомства и расширения его возможностей, говорится в сообщении МВД Грузии.
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