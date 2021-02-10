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Гиги Угулава не ответил на вопрос о встрече с Михаилом Саакашвили
10.02.2021 18:37
Один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава воздержался от ответа на вопрос, встречался ли он с бывшим президентом Грузии, председателем Исполнительного комитета реформ Украины Михеилом Саакашвили.
Сегодня распространилась информация о встрече Гиги Угулава и Давида Бакрадзе с Михеилом Саакашвили, что стало причиной их противостояния с Гигой Бокерия, из-за которого Давид Бакрадзе может покинуть партию.
При этом сам Давид Бакрадзе также не делает конкретных комментариев и заявляет, что к концу недели общественность узнает все подробности, связанные с партией, включая личные решения.
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