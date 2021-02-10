

«Республиканцы» готовы войти в парламент с целью проголосовать за изменение избирательной системы

10.02.2021 20:14





Одна из лидеров «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе заявила, что члены партии готовы войти в парламент, только для того, что бы принять участие в голосовании по изменению избирательной системы, если «Грузинская мечта» вынесет на обсуждение закон о безбарьерной пропорциональной избирательной системе.



Как сообщила Самнидзе Netgazeti, несмотря на то, что члены «Республиканской партии» написали заявление об отказе от мандатов, они примут участие в голосовании, для снижения избирательного барьера, а затем вновь напишут заявление об аннулировании мандатов.



«Мы написали заявление [об отмене] мандатов и остаемся верными этому заявлению. Мы ждем, когда правительство отменит эти мандаты, что не отменяет нарушение закона. […] Если власть осмелится предложить нам пропорциональную избирательную систему с естественным барьером и готова зарегистрировать этот законопроект, то мы, «Республиканцы», готовы поддержать этот законопроект в трех чтениях и принять участие в голосовании», — заявила Самнидзе.



«Республиканская партия» приняла участие в парламентских выборах 31 октября вместе с блоком «Единое национальное движение — Объединенная оппозиция – Сила в единстве» Два члена партии: Хатуна Самнидзе и Тамар Кордзая имеют депутатские мандаты.



Снижение избирательного порога требует поддержки большинства, необходимого для внесения конституционных изменений — 113 депутатов. На данный момент в парламенте представлено всего 96 депутатов.



Мы спросили Хатуну Самнидзе, консультировалась ли она с блоком «Сила в единстве» и другими оппозиционными партиями, которые отказываются войти в парламент и призывают к новым выборам и освобождению Гиоргия Руруа, акционера «Mtavari arhki», а также к реформе избирательной системы.



По словам Самнидзе, он не консультировалвсь с другими партиями, но заявила, что если «Мечта» зарегистрирует инициативу, она получит поддержку других оппозиционных партий.



По ее словам, «Республиканская партия» остается верна требованиям оппозиции.



«Оппозиция этот законопроект не отклонит. Думаю, так и будет. С другими сторонами мы пока не консультировались, потому что законопроект еще не зарегистрирован. Мы обращаемся к правительству с просьбой зарегистрировать законопроект и готовы участвовать в голосовании», — сказала Самнидзе.



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