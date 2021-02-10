

Партии «Лело», «Стратегия Агмашенебели» и «Лейбористы» не намерены входить в парламент

10.02.2021 20:20





Партии «Лело», «Стратегия Агмашенебели», а также «Лейбористская партия Грузии» заявляют, что не намерены пересматривать свое решение не входить в парламент, в том числе ради того, что бы принять участие в голосовании по избирательной системе.



Ранее, одна из лидеров «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе заявила, что члены партии готовы войти в парламент, только для того, что бы принять участие в голосовании по изменению избирательной системы, если «Грузинская мечта» вынесет на обсуждение закон о безбарьерной пропорциональной избирательной системе.



Саба Буадзе, член «Лело» и бывший кандидат от мажоритарной группы, заявил Netgazeti, что партия не собирается входить в парламент.



«Только соглашение о новых выборах может положить конец бойкоту. Мы рассматриваем любой другой шаг, сделанный в отношении парламентской деятельности, как прекращение бойкота, что наносит ущерб нашей общей цели», — сказал Саба Буадзе Netgazeti.



На наш вопрос, обсуждалась ли эта тема в оппозиции раньше, Буадзе ответил, что обсуждение подобных тем не было.



Об этом же говорят в «Лейбористской партии». Гиоргий Гугава сообщил Netgazeti, что партия также не рассматривает возможность вхождения в парламент.



«Не входить в парламент — это протест против фальсификации выборов, нелегитимный парламент не может принять важное решение ни в какой форме. Все это своего рода «обманка», я захожу что бы принять этот закон, я потом выхожу — это неправильный подход», — считает Гугава.



Такой же позиции придерживается «Стратегия Агмашенебели». Ее основателя Гиоргия Вашадзе нет в Грузии, на наши вопросы ответил член партии Паата Манджгаладзе.



Он говорит, что партия ни разу не обсуждала вхождение в парламент:



«Это интересная идея. Гиоргий Вашадзе не в Грузии, он приедет, и лидер партии выступит с заявлением. То что думаю я, это то, что наша позиция по этому вопросу не изменена. Пока не будет достигнута договоренность о досрочных, внеочередных выборах… все остальное конечно тоже важно, но только после того, как политический кризис утихнет», — сказал он.



На дополнительный вопрос, после возвращения Гиоргия Вашадзе, рассмотрят ли они возможность войти в парламент, Манджгаладзе отвечает:



«На уровне идеи, возможно обсудим, но у нас очень принципиальная позиция по этому поводу. Способ разрядить политический кризис — договориться о дате и времени досрочных выборов.



Другие вопросы, в том числе смена администрации ЦИК, безбарьерная система, политзаключенные и т. д., все это важные вопросы, но (обсуждать их будем) только после согласования даты досрочных выборов», — сказал Паата Манджгаладзе.



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