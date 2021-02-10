

Хоштария: «Республиканцы» не консультировались с оппозицией по вопросу вхождения в парламент

10.02.2021 20:23





Бывший член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария прокомментировала инициативу «Республиканской партии».



Напомним, сегодня «Республиканцы» заявили о готовности войти в парламент для того, чтобы проголосовать за избирательную реформу, по которой на парламентских выборах будет нулевой барьер, если, конечно, такой проект будет зарегистрирован правящей «Грузинской мечтой». По словам Хоштария, сама она подобный шаг делать не намерена.



Хоштария считает, что инициатива «Республиканцев», по сути, является входом в парламент и отмечает, что партия не консультировалась по этому вопросу с другими оппозиционными акторами.



«Очень неожиданное заявление. Жаль, что не было консультаций по поводу смены позиции. По сути это вход в парламент. Я все же оставляю надежду, что мы до конца не поняли их позицию», — сказала она.



Напомним, что «Республиканская партия» приняла участие в парламентских выборах 31 октября вместе с блоком «Единое национальное движение — Объединенная оппозиция – Сила в единстве». Два члена партии, Хатуна Самнидзе и Тамар Кордзая по официальным итогам стали депутатами.



Недавно Самнидзе заявила, что партия готова проголосовать за избирательную реформу, если та будет предложена властями. Напомним, что для подобных поправок к конституции необходимы голоса 113 депутатов, но пока что в парламенте насчитывается лишь 96 парламентариев.



Самнидзе отмечает, что ее партия не проводила консультации по этому поводу с другими оппозиционерами, но заявила, что если проект будет зарегистрирован, то он заручится поддержкой других оппозиционных партий. В заключении Самнидзе сказала, что «Республиканская партия» остается верной требованиям оппозиции.



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