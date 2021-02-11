

Украина запретила применять в стране российскую вакцину от коронавируса

11.02.2021 10:55





Правительство Украины запретило применять в стране российскую вакцину от коронавирусной инфекции.



По данным местных СМИ, об этом говорится в постановлении правительства Украины, датированном 8 февраля.



В документе отмечается, что в Украине запрещается регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, разработанных или произведенных в России.



Напомним, вакцинацию населения от коронавируса в Украине планируется начать в середине этого месяца.



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