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Украина запретила применять в стране российскую вакцину от коронавируса
11.02.2021 10:55
Правительство Украины запретило применять в стране российскую вакцину от коронавирусной инфекции.
По данным местных СМИ, об этом говорится в постановлении правительства Украины, датированном 8 февраля.
В документе отмечается, что в Украине запрещается регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, разработанных или произведенных в России.
Напомним, вакцинацию населения от коронавируса в Украине планируется начать в середине этого месяца.
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