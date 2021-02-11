

«Лело»: Участие в парламентской деятельности в любой форме означает выход из бойкота

11.02.2021 10:57





Мы однозначно не согласны с заявлением Хатуны Самнидзе, потому что сегодня считаем гораздо большей задачей сохранение бойкота, - так оценил один из лидеров «Лело» Саба Буадзе заявление одного из лидеров Республиканской партии Хатуны Самнидзе, по словам которой, если «Грузинская мечта» зарегистрирует законопроект, который обеспечит проведение выборов по пропорциональной системе при естественным барьере, партия готова принять участие в голосовании.



Как заявил Саба Буадзе агентству "IPN", участие в парламентской деятельности в любой форме со стороны оппозиции означает выход из режима бойкота.



По его словам, выход из режима бойкота препятствует достижению цели, которой являются досрочные выборы.



«Логично, что некоторые партии считают существование 0% барьера проблемой, однако сейчас гораздо более важная задача для нас - сохранение бойкота. Участие в парламентской деятельности в любой форме означает выход из бойкота. Выход из режима этого бойкота ослабляет и препятствует нашей самой главной цели, которой являются досрочные выборы. Мы большую часть наших усилий отдаем именно соглашению по вопросу новых выборов и жаль, что мы слышим такие инициативы которые действительно являются проблемой на пути к этой цели. Мы однозначно не согласны с этим заявлением, потому что сегодня считаем гораздо большей задачей сохранение бойкота. Этого не может произойти, если кто-либо в каком-либо форме примет участие в парламентском процессе. Не могу сказать, приемлемо ли для кого-либо участие в этом голосовании. От имени «Лело» я могу сказать, что эта инициатива для нас неприемлема, и мы считаем, что она противоречит режиму того бойкота, в котором мы находимся все вместе», - заявил Буадзе.



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