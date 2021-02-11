

Адам Кинзингер и Джерри Конноли представили в Палате представителей США акт в поддержку Грузию

11.02.2021 11:44





Сопредседатели Группы друзей Грузии, конгрессмены Адам Кинзингер и Джерри Конноли снова представили в Палате представителей США акт в поддержку Грузию.



Как отмечается на веб-странице Палаты представителей, законопроект подтверждает продолжение поддержки США в отношении независимости и суверенитета Грузии, признает приверженность Грузии демократическим ценностям, в том числе с точки зрения свободных и справедливых выборов, и решительно подтверждает противостояние США в отношении агрессии России в регионе.



В документе отмечается, что в оккупированных регионах Южной Осетии и Абхазии Россия разжигает беспорядки, осуществляет помощь сепаратистским движениям и совершает серьезные нарушения прав человека, включая аресты и убийства. Российские силы продолжают притеснять гражданские сообщества вдоль административной разделительной линии и препятствуют праву вынужденно перемещенных лиц на возвращение. Акт в поддержку Грузии поддерживает территориальную целостность Грузии путем введения санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека на вышеупомянутых оккупированных территориях.



«Прошло уже более 12 лет с тех пор, как российские силы вторглись и оккупировали грузинские земли. Тем не менее даже несмотря на нарушения фундаментальных прав человека со стороны России, Грузия неустанно работала над развитием демократии и независимости своего народа. По этим причинам важно повторно представить этот законопроект. Как сопредседатель Группы дружбы с Грузией, я твердо поддерживаю наших грузинских друзей в процессе борьбы с российской агрессией. Я хочу поблагодарить своего коллегу, конгрессмена Конноли, за его преданности свободной и демократической Грузии», — заявил Адам Кинзингер.



По словам конгрессмена Конноли, документ укрепляет партнерство США и Грузии.



«Я горд вновь представить акт в поддержку Грузии, который укрепляет важнейшее партнерство США и Грузии, стратегически важные отношения в критически важной части мира. Этот законопроект еще раз ясно показывает, что Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают суверенитет Грузии, продолжение демократического развития и безопасность, особенно в условиях российской агрессии. Как президент Парламентской ассамблеи НАТО, я рад, что этот документ подтверждает, что Грузия долгое время является страной-аспирантом НАТО», — заявил конгрессмен Конноли.



В документе также говорится, что торговый представитель США должен добиться прогресса в переговорах по соглашению о свободной торговле с Грузией.





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