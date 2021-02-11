

Фактор Навального – народ все равно победит!

11.02.2021 13:18



Сергей Михеев



Россию в последний период буквально трясло массовыми протестными акциями. Несмотря на холод, протестная волна прокатилась по всей России. Однозначно, что череда всех событий - возвращение на Родину «берлинского пациента» Алексея Навального; его задержание в аэропорту; выездной, если быть точнее пародия суда и глумление над законом; прошедшие с 23 января по 2 февраля волна массовых протестов - будут иметь серьезные последствия для России. Особенно на фоне провалов во внешней политике, и тенденции ужесточения уже существующих санкций.



Если негативные последствия со стороны остального мира более ил менее понятны, то пока не совсем ясно каким будет окончательный ответ народа России. Тем не менее: 23 января акции прошли в 190-и городах России и в 80-и за рубежом; 31 января народ России выразил свой протест в боле 130-и городах России и в 55-и за рубежом. Акции также прошли и 2 февраля в Москве, перед зданием Московского городского суда, где проходило заседание по делу Навального, в ходе которого его условный срок был заменен на реальный. После окончания суда стихийные массовые акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге и во многих других городах России.



Очевидно одно - эти события взбудоражили всю страну, вывели из спячки общество и ясно дали понять «верхушке», что планам на вечное правление их «кормильца и покровителя» Путина грозит серьезная опасность в лице Русского народа. Этим и объясняется та чрезмерная жестокость и неприкрытая злоба, с которым ОМОН и Росгвардия расправлялись с собственным народом.



Для протестов в России число задержанных стало рекордным, которое, по официальным данным, составило от 10 до 12 тысяч человек. Среди задержанных сотни журналистов, несовершеннолетних и пожилых людей. По политическим мотивам возбуждено десятки уголовных дел. Такого Россия не видела со времен террора и репрессий 30-ых годов прошлого столетия.



Это официальные статистические данные прошедших акции. С учетом традиций наших госструктур приукрашивать и утаивать факты, не трудно представить реальную картину происходящего.



Цифры – цифрами! Интересно что получил народ от этих акций, и какова реальность новой России:



- Протест стал общенародным, независящим от конкретных личностей и партий. В первые акции протеста одновременно охватили всю страну разом и численность людей вышедших в Москве составило только лишь 20-25% от общего числа протестующих по всей России.



- Около 40% участников в первый раз вышли на акции протеста. от всей численности протестующих первый раз выразили свое недовольство в отношении действиям власти и без страха заявили о своих правах. Эти 40% наконец перебороли в себе страх и показали, что не намерены дальше терпеть все беззаконье творимые правящим режимом. Эти 40% серьезное послание и пример для остальных, которые все еще борясь со своим страхом пока не решились на конкретные действия.



- Главной действующей и ведущей силой протестов стала молодежь! Та сила, которая еще недавно считалась опорой правящего режима. Молодежь прекрасно осознала, что в той России, которой правит Путинский режим для нее лишь одна перспектива – прислуживать при дворе режима и в лучшем случае ждать «шубу с барского плеча», что для сегоднящей молодежи абсолютно не приемлемо. Протесты показали, что молодежь вне сомнения до конца будет бороться за свой завтрашний день, который ему по праву принадлежит.



В первые годы своего правления Путин старался создавать видимость демократии. Свои действия преподносил в красивой обертке, хотя в реальности занимался выстраиванием строгой вертикали правления. Он старался убедит всех, и в стране, и за рубежом, о своей приверженности демократическим принципам и создавал имидж нового типа правителя в России, который вправе сидеть за одним столом с признанными лидерами демократичного сообщества. Однако, всему приходит конец и последние события этому доказательство. Своими протестами народ окончательно сорвал маску с Путина, и все увидели его истинное лицо – лицо полное злобы и желчи, ненавидящий собственный народ, заботящий лишь о собственном благополучие и удержании власти любой ценой.



Путин показал свою приверженность к тоталитарной диктатуре, и эта диктатура уже реальность. Путин лишил народ всех прав. Он отменил права на выбор, права на справедливость, права на свободу слова, права выражение гражданской позиции, права на инакомыслие… Путин оставляет лишь права на служение созданному им тоталитарному режиму, так как другие права для народа он не признает.



Однако, Путин, «кормилец и поилец» правящего режима, забывает одну закономерность - упразднив справедливость и отобрав права, он получает произвол, который в обязательном порядке ускорит крушение режима. Он выпустил зло, которое как туман окутывает всю страну и не подчиняется никому. Это зло не разбирается где сторонники и где противники того или другого, оно травить без разбору и тех и других. трави даже тех, кто в кресле у телевизора спокойно наблюдает за происходящим.



Сегодня олицетворением зла можно считать «запотевшее забрало», из-под которого невозможно различить ни своих и ни чужих - не видно ничего, ведь оно запотело. И это зло, под видом «запотевшего забрало», скоро постучится не только к противникам режима, но и к сторонникам, и к тому, кто его выпустил - такова уж его натура. Это будет цена за свои деяния, ведь в жизни обязательно приходится платить, и порой платить большую цену.



Не стоит забывать - где зло там и добро! А добро, в нашем случае народ российский, обязательно победит!



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





