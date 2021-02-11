

Залкалиани: Ведется работа по получению вакцины вне платформы Covax

11.02.2021 14:12





Министр иностранных дел, вице-премьер Давид Залкалиани заявляет, что ведется работа в связи с получением вакцины вне платформы Covax.



Как отметил министр, в ближайший период в этом направлении у нас будут осязаемые результаты.



«Очень сложно говорить о конкретных датах. Ситуация очень быстро меняется не только в Грузии, но и во всем мире. Мы, разумеется, ожидаем получить то, что уже в контракте с платформой Covax, но я также хочу сказать, что помимо платформы Covax мы сотрудничаем двусторонне с нашими партнерами и в этом плане у нас значительные результаты. Я не хочу опережать события и создавать высокие ожидания, но поверьте, в ближайший период в этом направлении у нас будут значительные осязаемые результаты, я имею в виду ввоз вакцины в Грузии вне платформы Covax. Мы работаем индивидуально со всеми странами, чтобы то, что будет для них избыточным, было предоставлено Грузии. Были спекуляции касательно Мальты, которые оказались абсолютно ложной информацией», - заявил Давид Залкалиани.



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