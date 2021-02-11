

«Европейская Грузия» призывает широко отметить 100-летие советской оккупации

11.02.2021 15:12





Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки призвал широко отметить 100-летие начала российско-грузинской войны. Об этом он заявил на брифинге перед Дворцом молодежи в центре Тбилиси. Акция приурочена к началу военной агрессии большевистской России против Грузинской Демократической Республики.



Канделаки выступил на фоне географической карты, которая, по его словам, отражает фактические границы Грузии по состоянию на 10-11 февраля 1921 года.



«С сегодняшнего дня до 25 февраля включительно мероприятия должны проводиться каждый день по всей стране и в наших посольствах. Потому что с 11 февраля по 17 марта, когда Грузия была полностью оккупирована, определилась трагическая судьба нашей страны на весь ХХ век. На представленной карте показана территория, находившаяся под юрисдикцией и эффективным контролем демократически избранного правительства Грузии на момент начала агрессии Советской России, которая, как известно, была ускорена по инициативе Иосифа Сталина».



По словам Георгия Канделаки, на карте видно, какие территории были переданы соседям Грузии по личному указанию Сталина: провинции Артвин и Ардаган отошли Турции, регион Лоре – Армении, территория вдоль реки Иори, спорные Закатала и долина Карая, включая небольшую часть монастырского комплекса Давид Гареджи, – Азербайджану.



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