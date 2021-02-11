|
|
|
«Республиканская партия» остается в рамках решений оппозиционных партий
11.02.2021 15:26
«Ясно, что «Грузинская мечта не собирается идти на компромисс, я остаюсь в рамках решений оппозиционных партий», — заявила член «Республиканской партии» Тамар Кордзая.
По её словам, заявление «Республиканской партии» о регистрации в парламенте законопроекта о пропорциональной системе без барьера ясно показало, что «Грузинская мечта» не собирается идти на компромисс.
«Мы думаем, что эта тема исчерпана, и будет сложно говорить об этом вопросе в такой форме, прежде всего потому, что «Грузинская мечта» не пошла ни на какой компромисс», — сказала Тамар Кордзая.
На вопрос, вызовет ли указанная инициатива «Республиканской партии» какие-либо разногласия в блоке «Объединенная оппозиция — Сила в единстве», Кордзая ответила, что для этого нет предпосылок.
«Наше заявление еще раз оголило «Грузинскую мечту», — заявила Кордзая.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна