

«Парламент не для одноразового пользования» — в ГМ ответили на инициативу «Республиканцев»

11.02.2021 16:58





Член правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) Димитри Хундадзе прокомментировал инициативу «Республиканской партии Грузии» войти в парламент лишь для участия в одном голосовании.



Депутат говорит, что «если у «Республиканцев» появилось желание войти в парламент», он это приветствует, однако по его словам парламент существует «не для одноразового пользования».



Хундадзе считает, что партия должна принять участие не только в обсуждении избирательной реформы, но и в целом в парламентской деятельности.



«Если они войдут в парламент лишь для обсуждения избирательной системы, значит у них на повестке дня собственные политические интересы и судьба, а не многочисленные вопросы, стоящие перед страной и обществом. Безусловно, желательно и обязательно, чтобы оппозиция была на обсуждениях подобных вопросов», — резюмировал политик.



Он также отметил, что правящая партия готова обсудить снижение порога для входа в парламент на уровне с нуля до трех процентов.



«Мы будем работать в этом диапазоне с представителями оппозиции, которые войдут в парламент. Перед страной стоит не только вопрос избирательной тематики. Есть очень много вопросов, которые надо вместе решать в парламенте», — заключил Хундадзе.



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